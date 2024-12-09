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        Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:57 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:57
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        Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağışın etkisi altına gireceği bildirildi. Açıklamada, "Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) devam eden sağanakların; yarın sabah saatlerinden itibaren çarşamba günü (11.12.20024) sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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