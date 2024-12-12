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        Çakar ve siren sistemli otomobilin sürücüsüne 218 bin lira ceza

        EDİRNE'de usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:47 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:50
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        Çakar ve siren sistemli otomobilin sürücüsüne 218 bin lira ceza
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        EDİRNE'de usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsü M.Y.’ye, 218 bin lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız tabanca ve cop ele geçirilen otomobilin sürücü M.Y. ve yanında bulunan T.Ç., gözaltına alındı.

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri M.Y. yönetimindeki otomobili 1’inci Murat Mahallesi’nde durdurdu. Çakar ve siren sistemi takılı olduğu tespit edilen otomobilde yapılan aramada cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi. Sürücüye aracında usulsüz çakar ve siren sistemi kullanmaktan dolayı 218 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan sürücü M.Y. ve yanındaki T.Ç., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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