Liselinin okul önünde bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 2 gözaltı (2)

Edirne’de lise öğrencisi Y.N.'nin, okul çıkışı bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alının ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.K. ile K.Z.'ye çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte ev hapsi cezası verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.