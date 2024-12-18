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        Devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü yaralandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:16 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:20
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        Devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü yaralandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü Ö.G. (42), yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinden Keşan Subay Orduevi yönüne giden ehliyetsiz ve kasksız sürücü Ö.G. yönetimindeki 22 ADY 224 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki otomobile çarpmamak için sürücüsü manevra yapınca devrildi. Kazada Ö.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazaya ilişkin inceme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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