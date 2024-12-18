Devrilen motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinden Keşan Subay Orduevi yönüne giden ehliyetsiz ve kasksız sürücü Ö.G. yönetimindeki 22 ADY 224 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki otomobile çarpmamak için sürücüsü manevra yapınca devrildi. Kazada Ö.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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