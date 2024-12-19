Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oldu

EDİRNEve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

Edirne sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin 40 metrenin altına düştüğü kentte, Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi yapılar sisle kaplandı. Polis ekipleri, trafikte sorun yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı, sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 4 derece olduğu kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.