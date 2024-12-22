Yağmurda ıslanıp, üşüyen köpeği mağazaya aldılar

İspat Cami Mahallesi’nde giyim ürünleri satan bir mağazanın çalışanları, iş yerinin önünde yağmur altında üşüyen bir köpek gördü. Mağaza çalışanları, bitkin haldeki köpeğin karnını doyurarak içeri aldı. Köpek, mağazanın içinde altına konulan kartonun üzerinde yatarak ısındı.

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