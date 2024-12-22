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        Yağmurda ıslanıp, üşüyen köpeği mağazaya aldılar

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yağmur altında ıslanan ve üşüyen köpeğe, giyim ürünleri satan mağazanın çalışanları sahip çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:25
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        Yağmurda ıslanıp, üşüyen köpeği mağazaya aldılar
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, yağmur altında ıslanan ve üşüyen köpeğe, giyim ürünleri satan mağazanın çalışanları sahip çıktı. Karnı doyurulan köpek, mağazaya alınarak ısınması sağlandı.

        İspat Cami Mahallesi’nde giyim ürünleri satan bir mağazanın çalışanları, iş yerinin önünde yağmur altında üşüyen bir köpek gördü. Mağaza çalışanları, bitkin haldeki köpeğin karnını doyurarak içeri aldı. Köpek, mağazanın içinde altına konulan kartonun üzerinde yatarak ısındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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