Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de, Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.Ö. ve Z.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        Solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu!
        "Musk başkan olmayacak"
        "Musk başkan olmayacak"
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer, Mimar Sinan Ortaokulu'nu ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer, Mimar Sinan Ortaokulu'nu ziyaret etti
        Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı
        Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        "Biyonik kulak" işitme kaybı yaşayan hastalara umut oluyor
        "Biyonik kulak" işitme kaybı yaşayan hastalara umut oluyor
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı