Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın batısı için fırtına uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın batısı için fırtına uyarısında bulundu.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün akşam saatlerinden sonra Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de, yarın sabah saatlerinden sonra İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında (Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Sultangazi, Eyüp ve Sarıyer) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) beklendiği bildirildi. Açıklamada ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yapıyor
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yapıyor
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Minibüste öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
        Minibüste öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de tarihi konakların restorasyonu sürüyor
        Edirne'de tarihi konakların restorasyonu sürüyor
        Edirne Valisi Sezer sanayi esnafını ziyaret etti
        Edirne Valisi Sezer sanayi esnafını ziyaret etti