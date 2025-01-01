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        Edirne'de yaralamalı kazanın ardından taraflar kavga etti: 11 gözaltı

        EDİRNE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 03:26 Güncelleme: 01.01.2025 - 03:30
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        Edirne'de yaralamalı kazanın ardından taraflar kavga etti: 11 gözaltı
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        EDİRNE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralının yakınlarıyla diğer araçtakiler arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.S. idaresindeki 22 HL 350 plakalı hafif ticari araç kavşakta dönüş yapmaya çalışırken, cadde üzerinde seyreden N.F.K. yönetimindeki 06 SC 121 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası iki araç savrulurken, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale ederken, bu sırada kazaya karışan araçlarda bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Araçtakilerin yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, olay yerine çağrılan polis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılırken, 11 kişi gözaltına alındı.

        EDİRNE’DE YENİ YILIN İLK TRAFİK CEZASI ALKOLLÜ ADAY SÜRÜCÜYE UYGULANDI

        Öte yandan, polisin yılbaşı denetimleri kapsamında, kentte yeni yılın ilk trafik cezası da kesildi. Ekiplerin, denetim sırasında durdurduğu E.G. isimli sürücünün yapılan testinde 1.21 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanımı nedeniyle sürücüye 11 bin 434 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü aday sürücü olduğu için ehliyeti iptal edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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