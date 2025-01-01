Direğe çarpıp, devrilen otomobilin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Yenimescit Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde Yenimescit Mahallesi Meydanı yönüne giden S.C.G. yönetimindeki 34 UN 4923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada, sürücü S.C.G. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. S.C.G.’nin ehliyetinin olmadığı ve 0.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde beton aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilde yaralanan sürücü S.C.G.’nin (18) ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi.

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