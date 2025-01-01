Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Direğe çarpıp, devrilen otomobilin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü yaralandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde beton aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilde yaralanan sürücü S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 23:44 Güncelleme: 01.01.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Direğe çarpıp, devrilen otomobilin ehliyetsiz ve alkollü sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde beton aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilde yaralanan sürücü S.C.G.’nin (18) ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, akşam saatlerinde Yenimescit Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde Yenimescit Mahallesi Meydanı yönüne giden S.C.G. yönetimindeki 34 UN 4923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada, sürücü S.C.G. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. S.C.G.’nin ehliyetinin olmadığı ve 0.51 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tesla araç patladı
        Tesla araç patladı
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Kocaeli Darıca'da trafoda yangın
        Kocaeli Darıca'da trafoda yangın
        İspanya'dan flaş Felix iddiası!
        İspanya'dan flaş Felix iddiası!
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Müsilaja karşı işbirliği şart
        Müsilaja karşı işbirliği şart
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        Takipçisine verdiği cevapla ortaya çıktı
        Takipçisine verdiği cevapla ortaya çıktı
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?

        Benzer Haberler

        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu
        Keşan'da restorasyonu tamamlanan 5 asırlık cami yarın ibadete açılacak
        Keşan'da restorasyonu tamamlanan 5 asırlık cami yarın ibadete açılacak
        Sınır kapılarında yurt dışı çıkış harcında "dijital" ödeme dönemi başladı
        Sınır kapılarında yurt dışı çıkış harcında "dijital" ödeme dönemi başladı
        Keşan'da aranan 3 şüpheli yakalandı
        Keşan'da aranan 3 şüpheli yakalandı
        Osmanlı dönemi tedavi yöntemlerinin anlatıldığı ödüllü müze yoğun ilgi görm...
        Osmanlı dönemi tedavi yöntemlerinin anlatıldığı ödüllü müze yoğun ilgi görm...
        Edirne'de tarihi ve kültürel yapıların ihyası sürüyor
        Edirne'de tarihi ve kültürel yapıların ihyası sürüyor