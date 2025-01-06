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        Edirne'de hizmet binası isteyen muhtar, temeli atılıp bırakılan alanda oturma eylemi yaptı

        EDİRNE'de Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, inşaat aşamasına geçilemeyen muhtarlık hizmet binasının temelinde oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:31 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:35
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        Edirne'de hizmet binası isteyen muhtar, temeli atılıp bırakılan alanda oturma eylemi yaptı
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        EDİRNE'de Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, inşaat aşamasına geçilemeyen muhtarlık hizmet binasının temelinde oturma eylemi yaptı. Özgünden, 6 yıldır kendi cebinden verdiği kirayla tuttuğu dükkanda muhtarlık işlerini yürüttüğünü belirterek, "Ben 6 senedir bağırıyorum, kimse sesimi duymuyor. Bana bir garezlerinin olduğunu düşünmeye başladım artık, başka aklıma bir şey gelmiyor" dedi.

        Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden, 6 yıldır kiraladığı dükkanda yürüttüğü muhtarlık işlemleri için geçen yıl haziran ayında Edirne Belediyesi'nden bina talep etti. Belediye'nin 3 Aralık'ta temel atıp inşa aşamasına geçmediğini belirten Özgünden, söz konusu alanda oturma eylemi yaptı. Özgünden'e, Sarıcapaşa Mahallesi Muhtarı Ercan Sert de destek verdi. Muhtarlığa gelen misafirlerini kahvehanede ağırladığını dile getiren Özgünden, "6 senedir buranın muhtarlığını yapıyorum. Aynı zamanda muhtarlık işleri için de kiraladığım bir dükkanın kirasını veriyorum. Daha önce talep etmiştik önceki dönem başkandan, izin vermedi. Buranın şu an kirasına ben 6 yıldır para ödüyorum. Benim de asgari ücret kadar bir maaşım var, başka bir gelirim de yok. Bir tek emekli maaşım var, en düşüğünden alıyorum onu da. Gücüm yetmiyor, daha doğrusu bu kadarına yetiyor, hiçbir yardım da yapılmıyor" dedi.

        'ÖNEMLİ OLAN BURAYA MUHTARLIK BİNASI YAPILMASI'

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın, 'Kiranı ödeyebiliriz' yönünde teklifte bulunduğunu dile getiren Özgünden, "Kiranı karşılayabiliriz dedi ama ben kabul etmedim bunu. Çünkü 6 senedir yapıyorum, artık bu saatten sonra veriyorum, bundan sonra da veririm. Önemli olan benim için bu muhtarlık binasının buraya yapılması. Bize izin versinler, ben bir yardım kampanyası başlatayım ki mahallelim buna razı gelir, para toplayalım, kendimiz alalım. Bunun temeli 3 Aralık'ta atıldı. 5 Aralık'ta Baba Demirtaş Mahallesi Muhtarlığı'nın açılışını yapacakları için buraya apar topar bir günde zemin hazırladılar; 'Bak sana da yapacağız burayı' dediler. Sonuçta geldiğimiz nokta burası" diye konuştu.

        'MİSAFİRLERİ KAHVEHANEDE AĞIRLIYORUZ'

        Kentte yeni kurulan 4 yeni mahallenin bile muhtarlık binalarının yapıldığını söyleyen Özgünden, "Benim anlamadığım şu; yeni 4 mahalle kurdu. Muhtarları yok daha, seçime girecek adamlar, daha muhtarlar tespit edilmeden kalkıldı bunların muhtarlık binaları yapıldı. Şaka gibi yani. Ben 6 senedir bağırıyorum, kimse sesimi duymuyor, sen gidiyorsun daha muhtar yok piyasada, adamın binasını hazırlıyorsun. Şaka mısınız ya? Ben anlamadım, bana bir garezlerinin olduğunu düşünmeye başladım artık, başka aklıma bir şey gelmiyor yani. Misafirleri genelde kahvede ağırlıyoruz. Hangi kahve müsaitse oraya gidiyoruz, orada ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öktem, muhtar Turhan Özgünden'e daha önce başka bir yer önerdiklerini ancak kabul etmediğini belirterek, "O yüzden buradaki çalışmalara 3 Aralık'ta başladık. Çalışmalar sürüyor, buraya en kısa sürede konteyner konulacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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