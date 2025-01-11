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        DEM heyeti, Demirtaş ile görüşmek için cezaevinde

        DEMParti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, cezaevinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 13:53 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:55
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        DEM heyeti, Demirtaş ile görüşmek için cezaevinde
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        DEMParti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, cezaevinde ziyaret etti.

        İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, daha sonra beraberinde görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra AK Parti TBMM Grubu, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti, heyetin siyasi partilere gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı bugün tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, Demirtaş ile görüşmek üzere saat 13.15 sıralarında cezaevine giriş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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