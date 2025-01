Edirne'de yağan kar, kuru toprağa ekim yapan buğday üreticisini umutlandırdı

EDİRNE'de yüksek sıcaklıklar ve yağışsız hava nedeniyle buğdayını kuru toprağa eken üretici, aralık ayında metrekareye 120 kilogram düşen yağmurun ardından son 2 gündür etkili olan kar yağışı ile ümitlendi. Ürün verimliliği açısından yağışların devamlılığının önemine dikkat çeken Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Toprağın doyuma ulaşması için yağmurların, bu kar yağışlarının daha da yoğun olması gerekiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de yağmur, kar devam eder ve 2025 yılının üreticilerimiz açısından hem verim alabileceği hem kaliteli ürün alabileceği bir yıl olur diye umuyorum" dedi.

Kentte, yaz aylarının yağışsız geçmesiyle oluşan aşırı sıcaklar, beraberinde kuraklığı da getirdi. Kuraklığın etkilediği bölgelerde yağışsız hava ekim ve kasım aylarında da devam edince buğday üreticisi, ürününü kuru toprağa ekti. Aralık ayındaysa bölgeye metrekareye 120 kilogram yağış düşerken, Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri arttı. Kentte son 2 gündür etkili olan kar yağışıyla, buğday üreticisi de umutlandı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yağışların devamının ürünün verimliliği açısından önemine vurgu yaparak, "Uzun zamandır kar yağmıyordu bölgemizde. Dün itibarıyla başladı ve beyaz görünce, doğal olarak, çiftçiler olarak bizim de hoşumuza gitti. Bir örtü şeklinde her yer beyazladı. Şu anki yağan kara baktığımızda çiftçinin beklediği kadar, istenilen bir miktarda değil ama araziye baktığımızda beyaz örtü diyebilecek şekilde araziyi kapladı. İnşallah bunun devamı gelir" dedi.

Toprağın doyuma ulaşması açısından da kar ve yağmur yağışının devamlılığının önemli olduğunu söyleyen Arabacı, "Yani biz kar yağışı dediğimiz zaman; en azından şu an ekili ürünleri, buğdayı, kanolayı, yapraklarını örtecek, kapatacak şekilde bir kar yağ bizim açımızdan iyi olur. İnşallah dediğimiz seviyede yağışlar alırız, toprağın daha doyuma ulaşması açısından daha çok avantaj sağlar. Bizim için bu kış döneminde yağmur, kar, her yağış çok önemli. Biliyorsunuz çok kurak bir dönemden geçtik. Toprağın üstünde belli bir seviyede tav var şu an nemli ama alt kısım hala kuru. Toprağın doyuma ulaşması için bu yağan yağmurların, bu kar yağışlarının daha da yoğun olması gerekiyor. İnşallah kışı yarıladık sayılır ama daha uzun bir dönem var. İnşallah önümüzdeki günlerde de yağmur, kar devam eder ve 2025 yılının üreticilerimiz açısından hem verim alabileceği hem kaliteli ürün alabileceği bir yıl olur diye umuyorum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur" diye konuştu.