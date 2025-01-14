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        Buzlanan yolda devrilen minibüse kamyonet çarptı: 1 yaralı

        EDİRNE'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp devrilen minibüse, karşı yönden gelen kamyonet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:59 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:05
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        Buzlanan yolda devrilen minibüse kamyonet çarptı: 1 yaralı
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        EDİRNE'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp devrilen minibüse, karşı yönden gelen kamyonet çarptı. Minibüsün sürücüsü U.K., yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Enez ilçesi Keşan-Enez kara yolundaki Çelebi köyü yakınlarında meydana geldi. Enez'den Keşan yönüne giden U.K. yönetimindeki 59 AGV 799 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yolun sağına devrildi. Bu sırada karşı yönden gelen ve kazayı görüp yavaşlamak isteyen B.D. idaresindeki 22 FZ 929 plakalı kamyonet, kayıp minibüse çarptı. Kazada, minibüsün sürücüsü U.K. yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı minibüs sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olaya karışan araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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