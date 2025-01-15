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        Meriç Nehri'nde 2.5 metre boyunda 'yayın balığı' yakaladı

        EDİRNE'de, Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Erdal Yaman'ın (70) ağına 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 00:37 Güncelleme: 15.01.2025 - 00:40
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        Meriç Nehri'nde 2.5 metre boyunda 'yayın balığı' yakaladı
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        EDİRNE'de, Meriç Nehri'ne açılan balıkçı Erdal Yaman’ın (70) ağına 2.45 metre boyunda ve 69 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı.

        Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde tekneyle nehre açılan balıkçı Erdal Yaman’ın ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Yaman, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Yaman, 2.45 metre boya ve 69 kilogram ağırlığa sahip balığın, yayın balığı olduğunu fark etti. Yaman, uzun süredir bu büyüklükte bir balık yakalamadığını belirterek, avın bereketli geçtiğini söyledi. Erdal Yaman, boyundan uzun balığı restoranlara satacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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