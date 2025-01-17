Doktorun ölümüne neden olan alkollü sürücünün avukatı: Ben de alkollü araç kullanıyorum

EDİRNE'de, otomobiliyle bisikletli Dr. Barçın Barı'ya (36) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan tutuklu yargılanan, ehliyetsiz ve 3 promil alkollü olduğu belirlenen Baturay Kerimler (30) hakkında Edirne 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi davada görevsizlik kararı verip, 'Olası kastla öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmederek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Kerimler'in avukatı Demirkan Çağlayan, "Edirne'de alkol tüketimi normaldir. Birçok insan alkol tüketip, araç kullanır. Ben de kullanıyorum, yakalanıldığı takdirde ceza verilir" dedi.

Edirne'de 29 Ağustos 2024 günü Baturay Kerimler, 22 SA 274 plakalı otomobiliyle Atatürk Bulvarı üzerinde aynı yönde bisikletiyle seyir halinde olan Lalapaşa İlçse Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Barçın Barı'ya, ardından çöp konteynerine çarptı. Gözaltına alınan sürücü Baturay Kerimler'in 3 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce ehliyetine alkollü araç kullandığı için iki kez el konulduğu belirlenen Kerimler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. Kazada ağır yaralanan Barı ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 35 gün süren yaşam mücadelesini 3 Ekim'de kaybetti.

'PİŞMANIM'

Tutuklu sanık Kerimler, bugün Edirne 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü duruşmaya çıktı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ulaştığı duruşmaya, Kerimler'in yanı sıra avukatlar, Barı'nın eşi Aslı Barı ile yakınları katıldı. Savunmasını yapan sanık Kerimler, aracını almasının üzerinden 24 saat geçmediğini belirterek, işlettiği kuyumcu dükkanının alarmının çaldığı için aceleyle evden çıktığını söyledi. Kerimler, "Pişman olmaktan başka söyleyecek bir şeyim yok" diye konuştu.

SANIK AVUKATINDAN 'BEN DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIYORUM' SAVUNMASI

Sanık avukatlarından Demirkan Çağlayan ise "Meslektaşlarımız birtakım yorumlarla sanığın kriminal kişiliği olduğundan bahsettiler. Kimse alkol tükettiği için kriminal bir kişiliğe sahip değildir. Edirne'de alkol tüketimi normaldir. Birçok insan alkol tüketip, araç kullanır. Ben de kullanıyorum, yakalanıldığı takdirde ceza verilir" dedi.