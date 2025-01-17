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        Doktorun ölümüne neden olan alkollü sürücünün avukatı: Ben de alkollü araç kullanıyorum

        EDİRNE'de, otomobiliyle bisikletli Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:30
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        Doktorun ölümüne neden olan alkollü sürücünün avukatı: Ben de alkollü araç kullanıyorum
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        EDİRNE'de, otomobiliyle bisikletli Dr. Barçın Barı'ya (36) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan tutuklu yargılanan, ehliyetsiz ve 3 promil alkollü olduğu belirlenen Baturay Kerimler (30) hakkında Edirne 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi davada görevsizlik kararı verip, 'Olası kastla öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmederek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Kerimler'in avukatı Demirkan Çağlayan, "Edirne'de alkol tüketimi normaldir. Birçok insan alkol tüketip, araç kullanır. Ben de kullanıyorum, yakalanıldığı takdirde ceza verilir" dedi.

        Edirne'de 29 Ağustos 2024 günü Baturay Kerimler, 22 SA 274 plakalı otomobiliyle Atatürk Bulvarı üzerinde aynı yönde bisikletiyle seyir halinde olan Lalapaşa İlçse Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Barçın Barı'ya, ardından çöp konteynerine çarptı. Gözaltına alınan sürücü Baturay Kerimler'in 3 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce ehliyetine alkollü araç kullandığı için iki kez el konulduğu belirlenen Kerimler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. Kazada ağır yaralanan Barı ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 35 gün süren yaşam mücadelesini 3 Ekim'de kaybetti.

        'PİŞMANIM'

        Tutuklu sanık Kerimler, bugün Edirne 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü duruşmaya çıktı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ulaştığı duruşmaya, Kerimler'in yanı sıra avukatlar, Barı'nın eşi Aslı Barı ile yakınları katıldı. Savunmasını yapan sanık Kerimler, aracını almasının üzerinden 24 saat geçmediğini belirterek, işlettiği kuyumcu dükkanının alarmının çaldığı için aceleyle evden çıktığını söyledi. Kerimler, "Pişman olmaktan başka söyleyecek bir şeyim yok" diye konuştu.

        SANIK AVUKATINDAN 'BEN DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIYORUM' SAVUNMASI

        Sanık avukatlarından Demirkan Çağlayan ise "Meslektaşlarımız birtakım yorumlarla sanığın kriminal kişiliği olduğundan bahsettiler. Kimse alkol tükettiği için kriminal bir kişiliğe sahip değildir. Edirne'de alkol tüketimi normaldir. Birçok insan alkol tüketip, araç kullanır. Ben de kullanıyorum, yakalanıldığı takdirde ceza verilir" dedi.

        MAHKEME 'GÖREVSİZLİK' KARARI VERDİ

        Mahkeme davada görevsizlik kararı verip, 'Olası kastla öldürme' suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmederek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        'KARAR İÇİMİZE SU SERPTİ'

        Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Barkın Barı'nın eşi Aslı Barı, verilen kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Barı, "Verilen karardan mutlu ve huzurluyum. En azından içimize biraz da olsa su serpti. Ben eşimi kaybettim, geri gelmeyecek biliyorum ama bir kısım da olsa adalet yerini buldu. Tüm toplumun biraz olsun içerisinde bir şeyler yeşillendi, umutlandık. Alınan karardan dolayı çok mutluyum" dedi.

        Barkın Barı'nın ailesinin avukatlarından Yeşim Toplu da kararın kendilerini umutlandırdığını kaydetti. Toplu, "Bugün özellikle bizim açımızdan da şunu görmek çok güzel bir his; hala adaletin, savunmalarımızın bir karşılığını görebiliyoruz. Bunu görmek ve müvekkilimizle paylaşmak çok güzel. Dilerim diğer davalarda da tatmin edici sonuçlar olur. Olası kast hususu özellikle her trafik kazaları için değil, birçok olayda aynı şekilde mahkemeler tarafından incelenip benzer kararlar verilmesini temenni ediyoruz. Çok umutlandık, bu açıdan çok güzel bir his" diye konuştu.

        'EHLİYETİNE DAHA ÖNCE 2 KERE EL KONULDU'

        Barı ailesinin avukatı Ece Gün de sanık Kerimler'in daha önce iki kere ehliyetine el konulduğunu belirterek, "Sanık daha önce 2 kere ehliyetine el konulduğu için olay tarihinde de ehliyetsiz bir şekilde aracının başına geçiyor. Olayı da 3 promil alkolle gerçekleştiriyor. Şahsın daha önce ıslah olmaması zaten bu olası kast kararına çok yardımcı oldu gerçekten. Artık caydırıcılığının olması gerekiyor bu eylemlerin. Biz bu kararın emsal bir karar teşkil etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
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