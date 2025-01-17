Edirne'de 2024 yılında 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi

EDİRNE Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisi’nde, geçen yıl 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildiği bildirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, ‘Su kaynaklarının balıklandırılması projesi’ kapsamında İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisi’ndeki balık üretiminin her geçen yıl artarak sürdüğü kaydedildi. Bu kapsamda tesiste 2024 yılında 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildiği açıklandı. Üretilen sazan balığı yavrularının 7 milyon 880 bini göl ve göletlere bırakılmak üzere Bursa, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'a gönderildi. Balık yavrularının 2 milyon 120 bini ise kentteki göl ve göletlere bırakıldı.