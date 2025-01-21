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        Otomobilin çarptığı motosikletin çocuk sürücüsü yaralandı

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin, ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü 14 yaşındaki Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 18:35 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:40
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        Otomobilin çarptığı motosikletin çocuk sürücüsü yaralandı
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        EDİRNE’ninKeşan ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin, ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü 14 yaşındaki Y.E.Y. yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde meydana geldi. Zafer Caddesi’nden, Rasim Ergene Caddesi’ne çıkış yapan ehliyetsiz sürücü B.A.’nın (18) kullandığı 06 DBG 296 plakalı otomobil, ehliyetsiz ve kasksız sürücü Y.E.Y. idaresindeki 22 ACY 413 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Y.E.Y. ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü B.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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