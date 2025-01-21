Otomobilin çarptığı motosikletin çocuk sürücüsü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde meydana geldi. Zafer Caddesi’nden, Rasim Ergene Caddesi’ne çıkış yapan ehliyetsiz sürücü B.A.’nın (18) kullandığı 06 DBG 296 plakalı otomobil, ehliyetsiz ve kasksız sürücü Y.E.Y. idaresindeki 22 ACY 413 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Y.E.Y. ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü B.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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