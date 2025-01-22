Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İpsala Sınır Kapısı'nda, minibüste antika eşyalar ele geçirildi

        EDİRNE'de İpsala Sınır Kapısı'na Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen minibüste gümrük kaçağı 62 parça antika plak çalar, duvar saati, daktilo ve fotoğraf makinesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İpsala Sınır Kapısı'nda, minibüste antika eşyalar ele geçirildi
        ABONE OL

        EDİRNE’de İpsala Sınır Kapısı’na Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen minibüste gümrük kaçağı 62 parça antika plak çalar, duvar saati, daktilo ve fotoğraf makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı’na gelen, Azerbaycan uyruklu I.I. yönetimindeki Çekya plakalı minibüs, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından şüphe üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrası minibüste yapılan detaylı aramada, gümrük kaçağı toplam 62 parça antika plak çalar, duvar saati, daktilo ve fotoğraf makinesi ele geçirildi. Sürücü I.I. ile yanında bulunan Gürcistan uyruklu F.G. gözaltına alınıp, haklarında ‘5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Trump'ın kararına rağmen göçmenler yola çıktı
        Trump'ın kararına rağmen göçmenler yola çıktı
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        "Edirne badem ezmesi"nin AB coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapı...
        "Edirne badem ezmesi"nin AB coğrafi işaret tescili alması için başvuru yapı...
        3 etaplı Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin iki etabı bu yıl tamamlanac...
        3 etaplı Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin iki etabı bu yıl tamamlanac...
        Edirne'de geçen yıl su ürünleri denetimlerinde 2 milyon lira para cezası ke...
        Edirne'de geçen yıl su ürünleri denetimlerinde 2 milyon lira para cezası ke...
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu