İpsala Sınır Kapısı'nda, minibüste antika eşyalar ele geçirildi

EDİRNE’de İpsala Sınır Kapısı’na Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen minibüste gümrük kaçağı 62 parça antika plak çalar, duvar saati, daktilo ve fotoğraf makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı’na gelen, Azerbaycan uyruklu I.I. yönetimindeki Çekya plakalı minibüs, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından şüphe üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrası minibüste yapılan detaylı aramada, gümrük kaçağı toplam 62 parça antika plak çalar, duvar saati, daktilo ve fotoğraf makinesi ele geçirildi. Sürücü I.I. ile yanında bulunan Gürcistan uyruklu F.G. gözaltına alınıp, haklarında ‘5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçlarından adli işlem başlatıldı.