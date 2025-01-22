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        İş insanı, eşi ve 2 çocuğu, sömestir tatilinde gittikleri Kartalkaya'da otel yangınında öldü

        BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında Edirneli iş insanı Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ve çocukları Pelin ve Kerem Güngör hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:11 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:15
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        İş insanı, eşi ve 2 çocuğu, sömestir tatilinde gittikleri Kartalkaya'da otel yangınında öldü
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        BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında Edirneli iş insanı Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ve çocukları Pelin ve Kerem Güngör hayatını kaybetti.

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Yangında hayatını kaybedenler arasında Kimpaz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ve çocukları Pelin ve Kerem Güngör’ün de olduğu öğrenildi. Ailenin sömestir tatili için geçen hafta cumartesi günü otele gittikleri bildirildi. Şirketin yayınladığı taziye mesajında, Burcu Filiz Güngör'ün genç yaşına rağmen şirketin önemli bir parçası olduğu ve vizyoner yaklaşımıyla öne çıktığı belirtildi. Ailenin kızları Pelin Güngör’ün ise İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Özel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olduğu ifade edildi. İELEV Okulları da taziye mesajı yayınladı.

        Aslen Edirne’nin Keşan ilçesinden olan ailenin yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecekleri kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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