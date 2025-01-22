Edirne'de 384 litre sahte içki ele geçirildi
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 384 litre sahte içki ele geçirildi.
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 384 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K.'nın Keşan’a bağlı Gökçetepe köyündeki evinde arama yaptı. Aramada, 384 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan damıtma kazanı ve kapak sıkma aparatı ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.