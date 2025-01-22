Edirne'de 384 litre sahte içki ele geçirildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 384 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K.'nın Keşan’a bağlı Gökçetepe köyündeki evinde arama yaptı. Aramada, 384 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan damıtma kazanı ve kapak sıkma aparatı ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.