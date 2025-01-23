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        Edirne'de 13 kilo ağırlığında sazan balığı yakalandı

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde balıkçı Hayri Yürük'ün ağına 1 metre boyunda 13 kilo ağırlığında sazan balığı takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 20:35 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:40
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        Edirne'de 13 kilo ağırlığında sazan balığı yakalandı
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        EDİRNE’nin İpsala ilçesinde balıkçı Hayri Yürük’ün ağına 1 metre boyunda 13 kilo ağırlığında sazan balığı takıldı.

        İpsala ilçesinde tekneyle deşarj kanalına açılan balıkçı Hayri Yürük’ün ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Yürük, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Yürük, tekneye çektiği balığın, 1 metre boyunda ve 13 kilo ağırlığında sazan balığı olduğunu fark etti. Hayri Yürük, balığı gördüğünde kendisinin de şaşırdığını belirterek, uzun zamandır bu büyüklükte bir balık yakalamadığını söyledi. Yürük, balığı balık pazarında bir müşteriye sattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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