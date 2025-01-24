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        Kapıkule'de 2 TIR'da 21 kilo uyuşturucu ve 24 tabanca ele geçirildi

        KAPIKULE Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 2 TIR'da, gümrük muhafaza ekiplerinin aramalarında, 21 kilo uyuşturucu ile 24 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:22 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:25
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        Kapıkule'de 2 TIR'da 21 kilo uyuşturucu ve 24 tabanca ele geçirildi
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        KAPIKULE Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan 2 TIR'da, gümrük muhafaza ekiplerinin aramalarında, 21 kilo uyuşturucu ile 24 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

        Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan ve riskli görülen TIR, X-Ray cihazına sevk edildi. Bir sürücünün X-Ray sırasına almadığı TIR, ekipler tarafından takibe alındı. Takipte sürücünün aracının altına bağladığı çantayı çıkarıp, sahada park halinde bekleyen başka TIR'ın çekici ve dorsesinin arasına bıraktığı tespit edildi. Durumu fark eden ekipler, suçüstü yaptıkları sürücüyü gözaltına aldı. Aranan çantada 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kapıkule'den yurda giriş yapan başka bir TIR'ın kameralarda yapılan takibinde de sürücüsünün beraberinde getirdiği tabancaları aracının farklı yerleri ve yangın tüpüne sakladığı tespit edildi. TIR'ın X-Ray'e sevk edilmesinin ardından sürücü, yangın tüpünden kurtulmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Sürücü gözaltına alınırken, araçta da 24 tabanca ve 379 mermi ele geçirildi.

        Polisin yakalamalarla ilgili incelemesi kapsamında Kayseri ve Edirne merkezli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda araç sürücülerinin de aralarında olduğu, gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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