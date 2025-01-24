PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen M.E.Y.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin, ‘Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olmak’ suçundan arandığı belirlendi. M.E.Y., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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