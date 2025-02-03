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        40 yıldır her pazar bir araya gelip futbol oynuyorlar

        EDİRNE'de 20 kişilik arkadaş grubu, 40 yıldır her pazar günü bir araya gelip futbol maçı yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 09:42 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:45
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        40 yıldır her pazar bir araya gelip futbol oynuyorlar
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        EDİRNE'de 20 kişilik arkadaş grubu, 40 yıldır her pazar günü bir araya gelip futbol maçı yapıyor. Grubun en yaşlı üyesi, Bağ-Kur emeklisi Tacettin Demirtaş (75), 12 yaşından beri spor yaptığını belirterek, "Futbol benim için yaşam tarzı. Futbol oynarsanız, içkiniz, sigaranız yoksa belli yaştan sonra bunlar size artı olarak geri dönüyor. Sigara içen gençleri görünce üzülüyorum, bir nefes bile çok önemli diyorum ama yapacak bir şey yok. Umarım bizi örnek alırlar" dedi.

        Edirne'de gençliğinde amatör olarak futbolla ilgilenen Kıbrıs Gazisi İbrahim Aksal (72) ve çeşitli mesleklerden arkadaşları, 40 yıl önce bir araya gelerek maç yapmak için grup kurdu. Oluşturdukları 20 kişilik grupla her hafta maç yapan ekip, geçen süreçte aralarında vefat edenler olsa da yerlerine yenilerini bularak bu hobilerini devam ettirdi. Yaşları 45 ile 75 yaşında değişen grup, halen pazar günleri sabah 09.00'da bir araya gelerek, 1 saatlik maçla form tutup gençlere örnek oluyor.

        'İLGİMİ HİÇ KAYBETMEDİM’

        PTT'den emekli İbrahim Aksal, 15 yaşından bu yana amatör olarak futbolla ilgilendiğini belirterek, "40 senedir burada top oynuyoruz arkadaşlarla. Futbolu amatör olarak bıraktıktan sonra bunu devam ettirelim istedik. Daha ziyade spor yapıyoruz, gençlere örnek olmaya çalışıyoruz. Kendi sağlığımız için yapıyoruz her şeyden önce. Her hafta 20 kişi bu şekilde toplanıyoruz burada. 15 yaşımdan bu yana amatör olarak futbolla uğraşıyorum. Aynı zamanda Kıbrıs gazisi olduğum için askerlik zamanında bile oynamaya devam ettim, hiç ilgimi kaybetmedim. Emekli olduktan sonra da bu ilgimi devam ettiriyorum" dedi.

        'VÜCUDUM EL VERDİĞİNCE DEVAM EDECEĞİM'

        Gençlere spor yapmaları konusunda tavsiyede bulunan Aksal, "Ben bu etkinliğin başından beri burada olduğum için, kişiler hep değişti ama ben hep burada kaldım. En güzel yönü de şu, futbol insanları kaynaştırıyor. Yeni arkadaşlar tanıyoruz. Hiç daha önce karşılaşmadığımız insanlarla burada tanıştık. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, yaşın hiç önemi yok. Kendine iyi bakarsan, uykuna dikkat edersen, yediğine içtiğine dikkat edersen zinde kalırsın. Ben de vücudum el verdiğince buna devam edeceğim" diye konuştu.

        'UMARIM GENÇLER BİZİ ÖRNEK ALIRLAR'

        Bağ-Kur emeklisi Tacettin Demirtaş da futbolun kendisi için yaşam tarzı olduğunu belirtip gençlere tavsiyede bulundu. Demirtaş, "Amatör olarak 1962'den beri futbol oynuyorum. Futbol benim için yaşam tarzı. Futbol oynarsanız, içkiniz, sigaranız yoksa belli yaştan sonra bunlar size artı olarak geri dönüyor. Sigara içen gençleri görünce üzülüyorum, bir nefes bile çok önemli diyorum ama yapacak bir şey yok. Umarım bizi örnek alırlar. İnsan hissettiği yaştadır, ben 75 yaşında hissetmiyorum hiç" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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