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        Edirne'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:35 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:40
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        Edirne'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Keşan- İpsala karayolu üzerindeki Beyendik kavşağında meydana geldi. Keşan’dan, İpsala yönüne seyir halinde olan S.U. yönetimindeki 06 SK 617 plakalı otomobil, kavşağa giren A.S. idaresindeki 34 DHK 859 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan M.B., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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