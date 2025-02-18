Edirne'de fabrika yangını (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan alüminyum fabrikasında saat 10.00 sıralarında çıkan yangın, Lalapaşa, Süloğlu ve Edirne belediyesinin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran da fabrikaya giderek söndürme çalışmalarını takip etti. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, ekipler tarafından soğutma çalışmaları devam etmektedir. Fabrikaya ve tüm çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. Fabrikanın bazı bölümlerinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.