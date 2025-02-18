GÜNCELLEME - Edirne'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Süloğlu ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.
Bu arada fabrika çalışanlarından bir kısmı olayı görüntüleyen basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.
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