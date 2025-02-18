Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de fabrika yangınına müdahale ediliyor

        Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de fabrika yangınına müdahale ediliyor
        ABONE OL

        Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Süloğlu ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin yangının söndürülmesi için çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Ambulansın önünü kesen magandalara dava!
        Ambulansın önünü kesen magandalara dava!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor
        Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!

        Benzer Haberler

        Edirneli üretici, mevsim değişikliği ile ayçiçeği ekimini öne çekti
        Edirneli üretici, mevsim değişikliği ile ayçiçeği ekimini öne çekti
        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Marmara, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek, sıcaklıklar 8 ile 12 de...
        Marmara, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek, sıcaklıklar 8 ile 12 de...
        Edirne İl Özel İdaresi kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında kaçak 15 yapı...
        Edirne İl Özel İdaresi kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında kaçak 15 yapı...
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Trakya'da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara "8. Olağan Büyük Kongre" d...
        Trakya'da AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara "8. Olağan Büyük Kongre" d...