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        Edirne'de Kosova'nın bağımsızlığı kutlandı

        Edirne'de Kosova'nın bağımsızlığının 17. yılı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:16
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        Edirne'de Kosova'nın bağımsızlığı kutlandı
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        Edirne'de Kosova'nın bağımsızlığının 17. yılı kutlandı.

        Kosovalı Öğrenciler Kültür ve Yardımlaşma Derneğince, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisinde düzenlenen programda, bağımsızlık sürecine ilişkin sunum yapıldı.

        Dernek Başkanı Ediz Soytari, yaptığı konuşmada, Kosova'nın Balkanlar'daki savaş sonrası 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan ederek sesini dünyaya duyurduğunu belirtti.

        Kosova'yı 117 ülkenin tanıdığını ifade eden Soytari, "Kosova, Arnavutların, Türklerin, Boşnakların, Romanların ve diğer etnik toplulukların huzur içinde yaşadığı Balkanların en genç ülkesi özelliğini taşımakta." dedi.

        Konuşmaların ardından Balkan müzikleri eşliğinde bağımsızlık kutlaması yapıldı, dernek üyelerinin hazırladığı yöresel tatlar ise katılımcılara ikram edildi.

        Programa YTB Edirne Koordinatörü ve Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şentürk, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Tolga Dillioğlu, Arş. Gör. Dr. Ece Dillioğlu, Öğr. Gör. Dr. Rijete Sımıtçıu Turhanoğlu ve Kosovalı öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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