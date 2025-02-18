Edirneli üretici, mevsim değişikliği ile ayçiçeği ekimini öne çekti

EDİRNE'degeçen yıl kuraklık nedeniyle mağdur olan ve buğday ekimini geciktiren üretici, son yağışlarla birlikte ayçiçeği ekimini öne çekti. Edirne Genç Çiftçiler Derneği Başkanı Egemen Ilgın, "Çiftçimiz bir an evvel ekip ayçiçeği üretimine başlayacak. Buğday üretimi de aynı şekilde. Biliyorsunuz ekim ve biçim dönemlerinde kayma oldu. Bunun nedeni tamamen iklim krizi. İklim kriziyle alakalı bir durum. Çiftçiler de iklime adapte olmaya çalışıyorlar" dedi.

Edirne'de yaz aylarında yağışsız ve aşırı sıcak nedeniyle oluşan kuraklık, ekili ayçiçek tarlalarının çatlamasına ve ürün kaybına neden oldu. Kuraklık sonbaharda da devam edince üretici, ekim dönemini geciktirip buğdayını kasım ayında kuru toprağa ekti. Ürünün büyüme dönemindeki düşük yağış oranı, yerini aralık ve ocak ayı ile birlikte yağışlı havaya bıraktı. Aralık ayında metrekareye düşen 120 kilogramlık yağışın ardından ocak ve şubat ayındaki kar yağışları hem buğday hem de ayçiçeği üreticisini sevindirdi. Üretici, son yağışlarla birlikte ayçiçeği ekimini öne çekti.

EN İDEAL EKİM METODU BELİRLENECEK

Öte yandan Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitkinin kuraklığa karşı dayanıklılığının en uygun ekim tarihi ve yönteminin belirlenmesi için bölgede çalışma başlatıldı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Fadul Önemli'nin desteğiyle yürütülen çalışmada, birer ay arayla pulluk işlemeyle ekim, kazık çekilerek ekim ve anıza ekimden oluşan 3 farklı yöntemle ekime gidildi. Merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde yapılan çalışmaların sonucunda, kuraklığa karşı ayçiçeğinde en uygun ekim tarihi ve yönteminin belirlenmesi amaçlanıyor.

'HAVA ŞARTLARI VE KOŞULLARI ÇOK ÖNEM ARZ EDECEK'

Edirne Genç Çiftçiler Derneği Başkanı Egemen Ilgın, "Ekim döneminin yanı sıra gelişim dönemindeki hava şartları da çok önemli. Bizim için yağmur bereket demek. Yağmur her zaman, afet boyutunda olmadığı sürece, çiftçimizin yüzünü güldürür. Mesela şu an havaların soğuk gitmesi, yağışlı olması, buğday tarımı açısından oldukça önemli. Tabii ayçiçek yerleri yavaş yavaş hazırlanmaya başlanacak. Havalar iyi gittiği için ayçiçeği ekimi de öne çekildi. Tabii ki yağmurun olumlu bir etkisi olacaktır. Ama dediğim gibi çıkış dönemi, gelişim dönemi, buradaki hava şartları ve koşulları çok önem arz edecek" dedi.