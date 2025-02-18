Edirne'de fabrika yangını

Süloğlu ilçesi Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan alüminyum fabrikasında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Lalapaşa, Süloğlu ve Edirne merkezden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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