Edirne'de taksinin çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada

Öte yandan kaza anı ise taksinin araç içi kamerasına yansıdı. Taksi şoförü B.T.’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi, Bahriye Üçok Caddesi üzerinde meydana geldi. B.T. yönetimindeki 22 T 0015 plakalı taksi, yolun karşısına geçmek isteyen E.V.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya, taksinin ön camına çarparak yola düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.V., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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