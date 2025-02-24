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        Edirne'de taksinin çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada

        EDİRNE'de yolun karşısına geçmeye çalışan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 01:12 Güncelleme: 24.02.2025 - 01:15
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        Edirne'de taksinin çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada
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        EDİRNE’de yolun karşısına geçmeye çalışan E.V., taksinin çapması sonucu yaralandı. Kaza anı, taksinin araç içi kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi, Bahriye Üçok Caddesi üzerinde meydana geldi. B.T. yönetimindeki 22 T 0015 plakalı taksi, yolun karşısına geçmek isteyen E.V.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya, taksinin ön camına çarparak yola düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.V., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Öte yandan kaza anı ise taksinin araç içi kamerasına yansıdı. Taksi şoförü B.T.’nin gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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