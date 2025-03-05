Edirne Valisi Sezer, yerin 200 metre altında madencilerle iftar yaptı

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde bulunan bir maden ocağında işçilerle birlikte iftar yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait maden ocağında yerin 200 metre altında işçilerle birlikte iftar yaptı. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü Kaymakamı Orkun Kökçü, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un da katıldığı iftar etkinliğinde işçilerle sohbet eden Vali Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sezer, burada yaptığı konuşmada, “Vatanını en çok seven insan üretim yapan insandır. Gerçekten de sizler zor şartlarda, belki de en zor meslek grubu olarak yerin altında üretim yapıp ülkemize katma değer sağlıyorsunuz. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum. Allah gücünüze güç katsın. Rabbim sizleri beladan, kazadan korusun” dedi.

İşçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Sezer, daha sonra üretim alanında incelemelerde bulundu.