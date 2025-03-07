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        Edirne'de DİSK'e bağlı çalışan kadınlar, 1 günlük iş bırakıp yürüyüş yaptı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde DİSK'e bağlı çalışan kadınlar, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle 1 günlük iş bırakıp, yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:29 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:35
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        Edirne'de DİSK'e bağlı çalışan kadınlar, 1 günlük iş bırakıp yürüyüş yaptı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde DİSK’e bağlı çalışan kadınlar, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle 1 günlük iş bırakıp, yürüyüş düzenledi.

        'Yaşamı durdurmak için kadınlar grevde' sloganıyla DİSK öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, sendikaya bağlı çalışan kadınlar, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle 1 günlük iş bırakarak, yürüyüş yaptı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nde toplanan kadınlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle sloganlar atıp Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Konuya ilişkin basın açıklamasını okuyan Keşan Belediyesi personeli Berna Adalılar, "Biz kadınlar, 8 Mart’a giderken hayat pahalılığına, düşük ücretlere, güvencesiz istihdam politikalarına ve ayrımcılığa karşı itiraz sesimizi yeniden yükseltiyoruz. Hem çalışma hayatında hem de görünmeyen ev içi emeğimizdeki eşitsizliklere, güvencesizliğe, baskılara, şiddet ve tacize karşı birlikte duruyoruz. Kadınların üzerindeki bakım yükünü alacak kamusal sosyal politikaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Anne desteği değil ebeveyn desteği talep ediyoruz. Gebelik izni değil, ebeveynlik izni istiyoruz. Doğum teşviki değil nitelikli, kamusal, ücretsiz kreş istiyoruz. Bizim için düzenli ve güvenceli istihdam istiyoruz. Biz kadınlar, haklarımızı savunuyor, eşitlik, özgürlük ve adalet için sesimizi yükseltiyoruz. Kazanılmış haklarımıza saldıranlara karşı eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerimizle yaşamı durduruyoruz" dedi.

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