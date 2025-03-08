Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kadınlar Günü'nde ziyaret ettiği huzurevinin en yaşlısını resmetti

        EDİRNE'de yaşayan ressam Hatayi Abdullayev, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Edirne Huzurevi'nde kadınlara gül hediye edip, en yaşlı sakini Sabriye Pehlivan'ı (98) resmetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 17:30 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadınlar Günü'nde ziyaret ettiği huzurevinin en yaşlısını resmetti
        ABONE OL

        EDİRNE'de yaşayan ressam Hatayi Abdullayev, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Edirne Huzurevi'nde kadınlara gül hediye edip, en yaşlı sakini Sabriye Pehlivan'ı (98) resmetti.

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, huzurevinde etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında ressam Hatayi Abdullayev, huzurevini ziyaret etti. Huzurevi personelinin karşıladığı ziyarette Abdullayev, burada kadınlarla bir araya gelerek gül hediye etti. Kente özgü eser ve kişileri resmetmesiyle tanınan Abdullayev, burada huzurevinin en yaşlı sakini, Sabriye Pehlivan'ı tuvale dökmeye karar verdi.

        Abdullayev, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla, Pehlivan'ı resmederken, o anları da telefonla kaydetti. Günü ölümsüzleştirmek ve önemine dikkat çekmek adına Pehlivan'ı resmettiğini söyleyen Abdullayev, resmin ileride 'Toplumsal Konular' isimli sergisinde yer alacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Minik Rana'nın cenazesi Suriye'ye gönderildi
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        Çatıdaki karı temizleyecekti! Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçti!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Macit Koper'in acı günü
        Macit Koper'in acı günü
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        Mertens ve Yunus Akgün 11'e dönüyor!
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        DEM heyeti 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Yolcudan fazla para aldı ceza yağdı!
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Biri 14 diğeri 16 yaşındaydı! Maç uğruna 2 çocuk...
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Kalem gibi ama aslında zehir!
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Avrupa'dan Gazze'de "Mısır Planı'na" destek
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        Bu yolculuk "konuşmak" için!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        8 Mart Kadınlar Günü'nde güç ve direncin sembolü!
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?
        Aşkın kimyasal etkilerini biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Trakya'da AK Parti teşkilatlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin a...
        Trakya'da AK Parti teşkilatlarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin a...
        Edirne'de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye e...
        Edirne'de kadın futbol maçı öncesi hakem ekibi ve oyunculara çiçek hediye e...
        Kamyon, hafriyat boşaltırken devrildi; sürücü yaralı
        Kamyon, hafriyat boşaltırken devrildi; sürücü yaralı
        Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı
        Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı
        Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Edirne'ye ulaşt...
        Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Edirne'ye ulaşt...
        Meriç Nehri, büyük kürek organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edec...
        Meriç Nehri, büyük kürek organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam edec...