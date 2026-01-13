Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Giriş: 13.01.2026 - 11:55 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:55
        Trakya'da soğuk hava etkili oluyor
        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Edirne'de dün etkisini yitiren kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte tarım arazileri kırağıyla kaplandı, süs havuzları buz tuttu.

        Vatandaşlar, bere, şapka ve şallarla soğuktan korunmaya çalıştı.

        Esnaf Eyüp Uğurluel, AA muhabirine kuru soğuğun etkisini hissettirdiğini söyledi.

        Kar yağışından sonra soğuk havanın etkili olduğunu belirten Uğurluel, "Edirne adeta buz tuttu. Çok soğuk bir dönemden geçiyoruz. Dışarıda çalışanlar, esnaf soğuktan çok etkileniyor. Soğuktan korunmak için kalın kıyafetler, bere ve şapka tercih ediyoruz." dedi.

        - Kırklareli ve Tekirdağ

        Kırklareli ve Tekirdağ'da da soğuk hava etkili oluyor.

        Kırklareli'nde dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte süs havuzları buz tuttu.

        Tekirdağ'da da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

