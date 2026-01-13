Habertürk
        Edirne sınır hattında geçen yıl 330 FETÖ zanlısı yakalandı

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de kolluk kuvvetleri, 2025'te Avrupa'ya kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 330 kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:09
        Edirne sınır hattında geçen yıl 330 FETÖ zanlısı yakalandı
        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de kolluk kuvvetleri, 2025'te Avrupa'ya kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 330 kişiyi yakaladı.

        FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası yargılanmaktan kurtulmayı planlayan örgüt üyelerinden bazıları, Edirne üzerinden Avrupa ülkelerine kaçmayı denedi.

        54. Mekanize Piyade Tugayı, 4. Mekanize Piyade Tugayı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimi düzensiz göçmenlerin arasına sızmış kimi PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle işbirliğinde kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ zanlısını sınırı geçemeden yakaladı.

        Sınır hattında geçen yıl 330 FETÖ şüphelisini yakalayan güvenlik güçleri, 15 Temmuz 2016'dan bu yana Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışan 4 bin 500'e yakın şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen asker, hakim, savcı, öğretmen, polis ve akademisyenler bulunuyor.

        - Örgütün üst düzey isimleri sınırda yakalandı

        Darbe girişimi gecesi Ankara Gazi Orduevi'nde bir düğüne katılan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürenler arasında yer alan Halil Kumcu, 2017'de hudut birliği askerlerince sınırdan geçmeye çalışırken yakalanarak tutuklandı.

        "Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan da sınır hattından kaçmaya çalışırken yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Örgütün Kolombiya sorumlusu Y.Y. ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulamasıyla deşifre edilen eski albay M.E. de güvenlik güçleri tarafından sınır hattında yakalananlar arasında yer alıyor.

        Edirne'de aralarında örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukat E.Y'nin de olduğu FETÖ şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken Kasım 2020'de yakalandı. Zanlılar tutuklandı.

        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen, Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2022 yılı haziran ayında yakalandı. Sümeyye Gülen'in de aralarında olduğu 4 FETÖ üyesi tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

