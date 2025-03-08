Kamyonetinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Erdoğan Süzen (52), park halindeki kamyonetinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Keşan- Gelibolu karayolu üzerindeki Mahmutköy kavşağı yakınında bulunan ormanda meydana geldi. Ormandaki toprak yolda park halinde bulunan 39 LV 386 plakalı kamyonetin yanından geçen bir kişi, sürücü koltuğundaki kişinin başından vurulmuş halde hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ismi Erdoğan Süzen olan kişinin tabancayla başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Kamyonette yapılan aramada tabanca da bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Süzen’in cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.