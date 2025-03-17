METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yağış uyarısının ardından Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Yer yer etkili olan sağanak nedeniyle, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri de trafikte olumsuzluk yaşanması için önemli noktalarda önlem aldı.