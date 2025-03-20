Edirne'de elektrikli motosiklet alev alev yandı; o anlar kamerada

EDİRNE’nin İpsala ilçesinde bir restoranın önünde park halinde bulunan elektrikli motosiklet, alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Bayrambey Mahallesi Enez Caddesi’nde çıktı. Cadde üzerindeki bir restoranın önünde park halinde duran elektrikli motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler motosikleti sardı. Zaman zaman ise patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Motosikletin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.