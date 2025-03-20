Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.M. idaresindeki 34 KEH 594 plakalı otomobil ile E.E. yönetimindeki 22 EE 279 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri E.E. ve M.M. ile araçlarda bulunan A.E.B. ve A.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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