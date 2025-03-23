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        Balkondan düşen Çınar, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        DİRNE'nin Keşan ilçesinde hava almak için çıktığı apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen Çınar Kaya (14), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 17:22 Güncelleme: 23.03.2025 - 17:25
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        Balkondan düşen Çınar, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        DİRNE’nin Keşan ilçesinde hava almak için çıktığı apartmanın 3’üncü katındaki balkonundan düşen Çınar Kaya (14), 8 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 15 Mart günü, saat 16.30 sıralarında, İspat Cami Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydan geldi. Hava almak için apartmanın 3’üncü katındaki balkona çıkan 8’inci sınıf öğrencisi Çınar Kaya, bir anda dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        8 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam müdahalesi veren Çınar Kaya, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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