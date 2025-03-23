Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon ÇBK Mersin oldu
KadınlarBasketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon ÇBK Mersin oldu
Çimsa ÇBK Mersin - Emlak Konut: 85-64
Olgay GÜLER - Batuhan SEVER / EDİRNE,
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