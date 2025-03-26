Köpeklerin kovaladığı motokuryenin motosikletinin devrildiği kaza kamerada

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi’nde meydana geldi. M.Y.’nin kontrolünü yitirdiği 22 DK 073 plakalı motosiklet devrildi. M.Y. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Y., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Y., kendisini köpeklerin kovaladığını, bu sırada motosikletin kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.