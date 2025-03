Köpeklerin kovaladığı motokuryenin motosikletinin devrildiği kaza kamerada

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde motokurye M.Y. (19) motosikletinin devrilmesiyle yaralandı. Sokak köpekleri tarafından kovalandığını söyleyen M.Y’nin, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi’nde meydana geldi. M.Y.’nin kontrolünü yitirdiği 22 DK 073 plakalı motosiklet devrildi. M.Y. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Y., ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Y., kendisini köpeklerin kovaladığını, bu sırada motosikletin kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polis inceleme başlattı.