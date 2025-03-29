Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
EDİRNE'depolis tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
EDİRNE’depolis tarafından ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 7 şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınırken, araç ve ikametlerde dedektör köpekle yapılan aramalarda 22 bin 400 sentetik uyuşturucu hap, 650 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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