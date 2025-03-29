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        Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

        EDİRNE'depolis tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 00:25 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:30
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        Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
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        EDİRNE’depolis tarafından ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 7 şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınırken, araç ve ikametlerde dedektör köpekle yapılan aramalarda 22 bin 400 sentetik uyuşturucu hap, 650 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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