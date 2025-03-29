Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

EDİRNE’depolis tarafından ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 7 şüpheli polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınırken, araç ve ikametlerde dedektör köpekle yapılan aramalarda 22 bin 400 sentetik uyuşturucu hap, 650 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.