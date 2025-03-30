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        Edirne'de vatandaşlar bayram namazında Eski Cami'yi doldurdu

        EDİRNE'de bayram namazını kılmaya gelenler kentin en eski camilerinden Eski Cami'yi doldurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:20
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        Edirne'de vatandaşlar bayram namazında Eski Cami'yi doldurdu
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        EDİRNE'de bayram namazını kılmaya gelenler kentin en eski camilerinden Eski Cami'yi doldurdu.

        UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, restorasyon çalışmalarının devam etmesi ve dar bir alanda namaz kılınabilmesi nedeniyle halk, kentin en eski camilerinden Eski Cami'yi doldurdu. Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile çok sayıda kişi, bayram namazını katıldı. Vali Yunus Sezer, namazın ardından, cami çıkışı halkla bayramlaştı. Valilik tarafından da namaz çıkışı cemaate kolonya, lokum ve şeker ikram edildi.

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