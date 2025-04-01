Otomobilde tartıştığı arkadaşını boğazından bıçakla yaraladı
EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde, otomobilde çıkan kavgada sürücü H.
EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde, otomobilde çıkan kavgada sürücü H.K., arkadaşı U.T.'yi boğazından bıçaklayıp yaraladı.
Olay, dün, Lalapaşa ilçesi TOKİ Konutları yolunda meydana geldi. H.K., kullandığı 59 UK 202 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yanındaki arkadaşı U.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.K., belinden çıkardığı bıçakla U.T.'yi boğazından yaraladı.
İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından U.T.'yi, Lalapaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü H.K.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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