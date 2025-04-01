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        Edirne'de sokak hayvanları için 72 dönümlük 'doğal yaşam alanı' oluşturuluyor (2)

        İÇİŞLERİBAKAN YARDIMCISI TURAN, 'DOĞAL YAŞAM ALANI'NI İNCELEDİ İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ndeki 'doğal yaşam alanı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:30 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:35
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        Edirne'de sokak hayvanları için 72 dönümlük 'doğal yaşam alanı' oluşturuluyor (2)
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        İÇİŞLERİBAKAN YARDIMCISI TURAN, ‘DOĞAL YAŞAM ALANI’NI İNCELEDİ

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’ndeki ‘doğal yaşam alanı’nda incelemede bulundu. Bakımevini ziyaret eden Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'dan planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Edirne merkez, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde kurulacak doğal yaşam alanları projeleriyle ilgili bilgi alan Turan, daha sonra alanı gezerek incelemede bulundu. Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili sorunu çözmek için çalıştıklarını ifade eden Turan, “Bu kapsamda kanun hazırlandı. Eski yıllarda 'yakala, kısırlaştır ve sal' formülü vardı. Son çıkan kanundan sonra 'yakala, rehabilite et, sahipleninceye kadar barınakta tut' formatı başlamış oldu. Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun kurumlara değişik görevler yükledi. Bu görevleri iyi uygulayan belediyeler olduğu kadar uygulamayanlar da var. Örneğin mutlaka binde 5 bütçenin bu hayvanlarımızın rehabilite edilmesine ayrılması gereği var. Mutlaka belli tarihte hayvan barınağı yapılması zorunluluğu var. Özetle Türkiye'nin sokaklarında artık sahipsiz hiçbir hayvanın olmamasını istiyoruz. Çocuklarımız güvenle gezsin, yaşlılarımız güzelce ibadetini yapsın, pazarda, parkta ve bahçede hiç kimsenin endişe duymayacağı bir ortam olsun istiyoruz" dedi.

        ‘ÇALIŞMALAR GÜVENLİK VE HUZUR MERKEZLİ OLARAK YAPILDI’

        Bülent Turan, Keşan'daki 12 dönümlük mevcut barınağa ek olarak 50 dönümlük bir ‘doğal yaşam alanı’nın yapılacağını dile getirerek, “İl Özel İdaresi ve belediye iş birliğinde yapılacak çalışmalarla Keşan'da toplamda 120 dönümlük bir tesis oluşacak. Aynı zamanda Uzunköprü'de 38 dönüm, merkezde 40 dönüm olmak üzere 3 ayrı bölgede benzer çalışmalar yapılacak. Emeği geçen herkese özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Devletin asli görevlerinde bir tanesi sokak güvenliğidir. İster insandan sokak eylemleri riski olsun ister hayvandan sokak riski olsun ister trafik güvenliğinden olsun. Nereden olursa olsun, bu güvenliği sağlamak kamunun devletin temel görevlerinden bir tanesidir. Bu görevi yerine getirirken biri diğerinden önce veya sonra değildir. Her risk bizim açımızdan eşittir. Tüm riskleri aşmak için gayret edeceğiz. Dünyada olmayan sorunun Türkiye'de olmasını kabul etmiyoruz. Hayvanlarımız ya sahiplenilip evde ve iş yerinde olacak ya da barınakta olacak. Sokaklarımızda insanlarımız olacak. Konu siyasi değil, çalışmalar güvenlik ve huzur merkezli olarak yapıldı” diye konuştu.

        Vali Sezer ise çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü kaydederek, "Sahipsiz hayvanlarla ilgili sıkıntıların çözümüne yönelik kentte 3 yerde ‘doğal yaşam alanları’ oluşturulacak. Hem hayvanların refahı için hem daha iyi koşullarda sahiplendirilmesi hem de üzücü olaylarla karşılaşmamak üzere ilimizde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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