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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:36 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:40
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'deYunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin 4 gün önce yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri İ.D. ve E.D.'yi yakaladı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan D.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan D.G.'nin 'Terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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